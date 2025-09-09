Barış Başar’ın yönettiği ve Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ile Altan Erkekli’nin oynadığı Sevince, 26 Eylül 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla Bahane Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Asperger Sendromu’na sahip Cem’ın hayatı, konservatuar eğitimi için İzmir’den İstanbul’a gelen Elif ile tanışmasıyla bambaşka bir yöne evrilir. Cem’ın annesi tarafından onun için yaratılan korunaklı dünyanın sınırları Elif sayesinde çatlamaya başlar. İki genç, sevgi ve anlayışın, görünmez sınırları aşarak hayatı nasıl değiştirdiğini keşfeder. Film, seyirciye hem kalbe dokunan hem de farkındalık yaratan bir deneyim sunuyor.