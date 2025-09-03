İyi Bir Senaryodan İyi Bir Film Çıkar: Takip

Birçok şirket alabildiğine gizli ama bir o kadar da zararlı işler yapıyor. Pestisit kullanımı örneğin, ihraç yiyeceklerin neredeyse hepsi geri dönüyor, ama biz afiyetle yiyoruz. İşte, onlardan biri ama bu kez Amerika’da, New York’ta… Araştırma laboratuvarında çalışan genç Sarah, (Lily James) polise gidemediği için bir aracı üzerinden firmayla anlaşmak ister. Bulduğu kişi Ash (Riz Ahmed), hayli gizemli, temkinli ve işini başarıyla yapan biridir. Sarah’ya nakit para ve talimatlarına kesin uyulması şartıyla yardım etmeyi kabûl eder.

Gizemli ve gerilimi gerçekten yüksek bir film Takip. Sarah ile Ash, dilsiz ve engellilerin kullandığı bir sistem aracılığıyla iletişim kurduklarından, tek kullanımlık telefonlar üzerinden bağlantılarını sürdürdüklerinden ne birbirlerini tanırlar ne de yakalanma riskleri vardır. Yeter ki, titizliklerini kaybetmesinler. Ancak, işte, ancak burada durmak gerekir. Çünkü insan duygusallığından kurtulamaz, hiçbir zaman.

İki genç insanla arkalarındaki, şirketin silahlı ve gaddar elemanları arasında gerçekten sıkı bir takip başlar. Filmi taşıyan da o takip zaten. Ash, adsız alkolikler toplantısına katılmakta, ama kimseyle ilişki kurmamaktadır. (Bunu unutmayın, hiçbir zaman açığa çıkmayacak, ama dikkatli izleyici bu bağı yakalayabilir.)

Gerilim yüksek, oyuncular hem birbirine uyumlu hem de yakışmış gerçekten, senaryo iyi kotarılmış; zaten iyi bir senaryodan kötü bir filmin çıkma olasılığı çok zayıftır. Kaldı ki, yönetmen David Mackenzie, işine sıkı sıkıya sarılıp tempoyu (yer yer düşürse de, genel anlamda) dorukta tutuyor. Filmin neredeyse son 15 – 20 dakikasına kadar, ne olacak, kim ne yapacak diye tırnaklarınızı kemiriyorsunuz oturduğunuz koltukta kıvranarak. Bir yandan kendinizle bağdaştırmaya, bir yandan ülkenizde yaşananlarla iç içe geçirmeye çalışıyorsunuz; tabii, en çok da “ben olsam ne yaparım” diye filmi izliyorsunuz. Yukarıda değindiğim açığa çıkmamış yapbozu, zaten göstermediği için siz kendi kafanızda kuruyorsunuz.

Kamera, New York sokaklarında, gelişigüzel dolaşmıyor, biz izleyicilerin her sokak başında bir şey olacak diye merakını yükseltiyor. Gerçekten gerilim dolu bir film.

12 Eylül’den başlayarak gösterimde…

(10 Eylül 2025)

Korkut Akın

