Fethiye Uluslararası Film Festivali, Kasım Ayında Üçüncü Kez Sinemaseverlerle Buluşuyor

Fethiye Uluslararası Film Festivali, 05 – 09 Kasım 2025 tarihleri arasında izleyicilere merhaba diyecek, halka açık ve ücretsiz film gösterimleri, yönetmen buluşmaları, sergiler, atölyeler ve paneller gerçekleştirilecek, 30 kısa film sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca uluslararası olarak Alabama Fairhope Film Festivali ve Yeni Zelanda’dan Show Me Shorts Film Festival ile karşılıklı kısa film seçkileri takası yapılacak. Görüntü yönetmeni Mehmet Aksin özel bir atölye ile katılımcılarla bir araya gelirken tanınmış yönetmenlerimiz Vuslat Saraçoğlu, Ezel Akay ve Onur Ünlü, film gösterimleri sonrasında yapılacak soru – cevap bölümünde seyircileriyle buluşacaklar.

Basın Bülteni

