21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Samsun’da Devam Ediyor

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali dolu dizgin programıyla devam ediyor. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen festival, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenleniyor. 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde ikinci gün de sona erdi. Samsun Piazza AVM Paribu Cineverse Sinemalarında devam eden festival, 25 Haziran’a kadar sinemaseverleri ağırlamaya devam edecek.

Basın Bülteni

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Benim Tatlı Diş Perim (My Fairy Torublemaker)

Cesur İtfaiyeci (Fireheart)

Cesur Panda: Görevimiz Afrika (Panda Bear in Africa)

Cesur Yaga ve Sihirli Dünya (Yaga i Kniga Zaklinaniy – Baba Yaga)

Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu (Inspector Sun y la Maldicion de la Viuda Negra – Inspector Sun and the Curse of the Black Widow)

Ejderham ve Ben (Dragon Rider)

Kardeş Takımı 2

Karlar Kraliçesi (Snow Queen)

Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (10 Lives)

Ozi: Doğanın Koruyucusu (Ozi: Voice of the Forest)

Yumurtalar Firarda: Buz Macerası (Huevitos Congelados – Little Eggs: A Frozen Rescue)