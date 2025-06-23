İncir Reçeli, 18 Temmuz’da Yeniden Sinemalarda

Yönetmenliğini Aytaç Ağırlar’ın üstlendiği ve ilk gösterime girdiği 11 Şubat 2011 tarihinde büyük ilgi gören İncir Reçeli filmi 18 Temmuz 2025 Cuma günü yeniden vizyona giriyor. Sezai Paracıkoğlu, Melike Güner, Sinan Çalışkanoğlu ve Barbara Laurens’in oynadığı filmde, yazdığı senaryoları sürekli geri çevrilen Metin umudunun kırıldığı bir akşam gittiği barda Duygu ile karşılaşır. Evini açtığı Duygu, ertesi sabah kısacık bir not bırakarak gitmiştir. Tekrar karşılaştıklarında Metin, Duygu’nun sırrını merak eder ve bir gün onu takip eder. Öğrendikleri, ölümsüz bir aşkın başlangıcı olacaktır. İncir Reçeli’nin ilgi görmesi üzerine 2014 yılında ikincisi de beyazperdeye gelmişti.

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