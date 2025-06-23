Vestel Amfi’de Yaz Müzik, Dans ve Sinema ile Canlanıyor

Zorlu PSM’nin sevilen açık hava mekânı Vestel Amfi, bu hafta birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor. 27 Haziran’da Tuğrul Tülek’in sahnesiyle Date Night with Tuğrul Tülek izleyicilere aşk ve müzik dolu bir gece sunuyor. Vestel Amfi’nin serin atmosferi, yaz akşamlarını sinema keyfiyle de taçlandırıyor. Şehrin ritminden kopmadan açık havada film izleme deneyimi sunan mekânda bu hafta iki özel gösterim var. Pluxee Sinema Günleri kapsamında Ye Dua Et Sev, müthiş hikâyesi ve etkileyici görselliğiyle dikkat çekerken, İGA Pass Presents kapsamında Terminal filmiyle sınırların ötesine geçen bir hikâye Vestel Amfi ekranına taşınıyor.