Theodore Ty ile Laurent Zeitoun’un yönettiği ve Alice Pol, Vincent Cassel, Valerie Lemercier ile Claudia Tagbo’nun seslendirdiği animasyon film Cesur İtfaiyeci (Fireheart), 11 Şubat 2022’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çocukluğundan beri babası gibi itfaiyeci olmanın hayalini kuran Georgia’nın cesaret ve heyecan dolu macerasını izlemeye hazır olun. Hayallerinin peşini asla bırakmayan Georgia, 16 yaşına geldiğinde itfaiye ekibine katılabilmek için türlü yollar dener. Bir yandan çocukluk hayalini gerçekleştirmek için komik olaylar yaşarken, cesareti ve yakın dostları sayesinde New York’u tehlikeden kurtarmayı deneyecektir.