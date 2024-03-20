19 Nisan 2024 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Meraklı Kedinin 10 Yaşamı

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Christopher Jenkins’nin yönettiği ve Mo Gilligan, Simone Ashley, Sophie Okonedo ile Zayn Malik’in seslendirdiği animasyon film Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (10 Lives), 19 Nisan 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.
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