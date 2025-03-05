22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali

Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl 23 – 31 Mayıs 2025 tarihlerinde 22. kez sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında 27 – 28 Mayıs tarihlerinde ScreenFest Film Festivali Sempozyumu yapılacak. Sempozyum, sinema dünyasının akademisyen ve uzmanlarını bir araya getirerek, önemli tartışmalara zemin hazırlayacak. Festivalde ayrıca, kısa süre önce hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Savaş’ın anısına en iyi sinema kitap ve makalelerinin ödüllendirildiği Sinema Kültürüne Katkı Yarışması düzenlenecek.