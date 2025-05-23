Eskişehir Uluslararası Film Festivali Açılış Töreni Gerçekleştirildi

22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Görüntü Yönetmeni Erdoğan Engin, Yapımcı Leyla Özalp, Yönetmen Şerif Gören’in eşi Zeynep Gören, sevilen oyuncular Suna Selen, Serdar Orçin ve Ece Dizdar, sinemamızın önemli isimleri, akademisyenler, basın mensupları festival sponsorları, şehir protokolü, öğretim elemanları, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı. Emek ve Onur Ödülleri takdim edildi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ece Dizdar – Serdar Orçin – Serhat Serter (Doç. Dr.)



Gülseren Yücel – Erdoğan Engin



Bülent Aydın Ertekin (İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı,

Prof. Dr.) – Leyla Özalp



Oya Adıgüzel – Yusuf Adıgüzel

(Anadolu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr.)



Serhat Serter



Serhat Serter – Hüseyin Aksoy (Eskişehir Valisi) – Yusuf Adıgüzel



Serhat Serter – Zeynep Gören



Yusuf Adıgüzel



Yusuf Adıgüzel – Suna Selen



Yusuf Adıgüzel – Suna Selen



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