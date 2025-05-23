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Eskişehir Uluslararası Film Festivali Açılış Töreni Gerçekleştirildi

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22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Görüntü Yönetmeni Erdoğan Engin, Yapımcı Leyla Özalp, Yönetmen Şerif Gören’in eşi Zeynep Gören, sevilen oyuncular Suna Selen, Serdar Orçin ve Ece Dizdar, sinemamızın önemli isimleri, akademisyenler, basın mensupları festival sponsorları, şehir protokolü, öğretim elemanları, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı. Emek ve Onur Ödülleri takdim edildi.

Ece Dizdar – Serdar Orçin – Serhat Serter (Doç. Dr.)

Gülseren Yücel – Erdoğan Engin

Bülent Aydın Ertekin (İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı,
Prof. Dr.) – Leyla Özalp

Oya Adıgüzel – Yusuf Adıgüzel
(Anadolu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr.)

Serhat Serter

Serhat Serter – Hüseyin Aksoy (Eskişehir Valisi) – Yusuf Adıgüzel

Serhat Serter – Zeynep Gören

Yusuf Adıgüzel

Yusuf Adıgüzel – Suna Selen

Yusuf Adıgüzel – Suna Selen

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