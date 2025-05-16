Eskişehir Uluslararası Film Festivali 22. Kez Sinemaseverlerle Buluşuyor

Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan 22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali seyircisiyle buluşuyor. Festival, bu yıl da filmlerle ilgili söyleşilerin de yer aldığı zengin bir program sunacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi festival, yeni ﬁlmleri ve yönetmenleri keşfetmeyi, seyircileri yaratıcı sanatçılarla buluşturmayı ve sinema sanatı üzerine düşündürmeyi hedefliyor. Festival bu yıl sinemasever seyircilerle duygusal bir ortaklık kurma vaadiyle ortaya çıkıyor. Korku, coşku, hayranlık, merak, hüzün, umut. Her yüz, bir duygu. Her duygu, sinemayla kurulan kişisel bir bağ. Ve bu bağ, festival afişlerine de yansıyor.