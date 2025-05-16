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22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali Başlıyor

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Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olan 22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali başlıyor. Yapılan basın toplantısında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Festival Yönetmeni Doç. Dr. S. Serhat Serter, basın mensuplarına festival hakkında bilgiler verdi. Adıgüzel: “Festival sinema sektörünün öncü yapımlarını, Türk ve dünya sinemasında gerçekleştirilmiş önemli yapımları sinemaseverlerle buluşturan önemli bir festival.” dedi.

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel (Anadolu Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel – Doç. Dr. S. Serhat Serter
(Festival Yönetmeni)

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