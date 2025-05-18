Sinemanın Vicdanı Majid Majidi Anadolu Üniversitesi’nde

İran sinemasının vicdanı olarak kabul edilen yönetmen Majid Majidi, bu yıl T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülü’ne layık görüldü. Majidi, yalnızca sinema diliyle değil; yoksulluğa, masumiyete, sevgiye ve inanca duyduğu derin bakışla tüm insanlık için bir anlatıcıya dönüşen bir sanatçı. Eskişehir’de sinemaseverlerle bir araya gelmesi, bu yılki festivalin en güçlü temsillerinden biri.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.