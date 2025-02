Road To Oscar, Oscar Adayı Filmler Şubat Ayında Hillside Etiler’de, Biletinizi Hemen Alın

Oscar adayı filmler Road To Oscars adlı film maratonunda Şubat ayında Hillside Etiler Cinecity Sineması’nda gösterime sunuluyor. Oscar ödül töreni öncesi sinemaseverleri sevindiren etkinlikte gösterilecek filmler arasında En İyi Film ve Yönetmen dahil 10 dalda Oscar adayı olan The Brutalist, En İyi Film dahil 8 dalda Oscar adayı olan Konsey (Conclave), En İyi Film ve Yönetmen dahil 13 dalda Oscar adayı Emilia Perez, En İyi Film ve Yönetmen dahil 5 dalda Oscar adayı Cevher (The Substance), En İyi Film ve Yönetmen dahil 8 dalda Oscar adayı Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown) gibi çok değerli filmler var.



Bir Salyangozun Anıları (Memoir of a Snail)

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown)

Cevher (The Substance)

Emilia Perez

Flow: Bir Kedinin Yolculuğu (Flow)

Konsey (Conclave)

Nosferatu

The Apprentice: Trump’ın Hikayesi (The Apprentice)

The Brutalist