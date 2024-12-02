Jacques Audiard’ın yönettiği ve Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez ile Adriana Paz’ın oynadığı Emilia Perez, 07 Aralık 2024’de Chantier Films dağıtımıyla MUBI tarafından vizyona çıkarılıyor.

Rita, oldukça kabiliyetli ancak hak ettiği değeri görmeyen bir avukattır. Adaleti sağlamaktan çok, suçluları aklamakta uzmanlaşmış büyük bir firmada yeteneklerini boşa harcamaktadır. Bir gün karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar. Rita’dan, korkulan mafya lideri Manitas’a sonsuza dek ortadan kaybolması için yardım etmesi istenir. Manitas’ın yıllardır gizlice üzerinde çalıştığı bir planı vardır: her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmek.