Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu, Paribu Cineverse’teki Özel Gösteriminde Çocuklu Ailelerle Buluştu

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanan Looney Tunes’un yeni animasyon filmi Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu filmi için Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda özel gösterim düzenledi. Çocuklu aileleri ağırlayan özel gösterim, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Peter Browngardt’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Daffy Duck beklenmedik bir kahramana dönüşüyor. Zihin kontrolüne dayalı gizli bir uzaylı planını keşfeden Daffy, kasabasını ve dünyayı kurtarmak için çok zorlu bir mücadeleye girişiyor.

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