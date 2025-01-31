Sezai Altekin’i Kaybettik

Sinema ve tiyatromuzun sevilen oyuncularından Sezai Altekin, 31 Ocak 2025 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1946 yılında İstanbul’da doğan Altekin’in rol aldığı filmler arasında Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Sultan, Derdim Dünyadan Büyük, Bereketli Topraklar Üzerinde, Devlet Kuşu, Zübük, Banker Bilo, Hababam Sınıfı Güle Güle, Nikah Masası, Yürek Yarası, Son Adam, En Büyük Yumruk, Bataklıkta Bir Gül, Kılıbık, Ortadirek Şaban, Cumartesi Cumartesi, Kırlangıç Fırtınası, Amansız Yol, Sosyete Şaban, Çıplak Vatandaş, Gazino Bülbülü, Milyarder, Muhsin Bey, Talih Kuşu, Dönersen Islık Çal gibi filmler var. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.