Ali Abbasi’nin yönettiği ve Sebastian Stan, Jeremy Strong, Maria Bakalova ile Martin Donovan’ın oynadığı The Apprentice: Trump’ın Hikâyesi (The Apprentice), 18 Ekim 2024’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sınır (Border) filmi ile Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış Ödülü kazanan yönetmen Ali Abbasi’nin Donald Trump’ın gençliği anlattığı filminde başrolde Emmy Ödüllü oyuncu Jeremy Strong var. Genç Donald Trump’ı ise Sebastian Stan’in canlandırdığı filmde Donald Trump’ın 70’li ve 80’li yıllarda, Amerika’da kötü şöhretli avukat Roy Cohn’un yardımıyla gayrimenkul piyasasında nasıl yükseldiği anlatılıyor.