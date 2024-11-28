Adam Elliot’un yönettiği ve Sarah Snook, Kodi Smit McPhee, Magda Szubanski ile Eric Bana’nın oynadığı Bir Salyangozun Anıları (Memoir of a Snail), 06 Aralık 2024’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir Salyangozun Anıları, karmakarışık hayat mücadelesinin toz dumanının ortasında kendine güvenini ve umut ışığını bulan, kendini hiçbir yere ait hissetmeyen bir bireyin dokunaklı, içten ve komik hikâyesini anlatıyor. El yapımı stop-motion bu canlandırma filmin kahramanı, süs salyangozları toplamaya meraklı ve kitap âşığı, yalnız ve uyumsuz Grace Pudel. Grace küçük yaşta, ikiz kardeşi Gilbert’ten ayrıldığında, endişe ve kaygının kucağına düşer. Yıllar geçip ardı ardına zorluklarla karşılaşmasına rağmen, cesaret ve yaşam arzusuyla dolu Pinky adlı yaşlı bir kadınla dost olur ve umudu yeniden yeşerir.