Robbert Eggers’in yönettiği ve Aaron Taylor Johnson, Bill Skarsgard, Willem Dafoe ile Nicholas Hoult’un oynadığı Nosferatu, 03 Ocak 2025′de UIP Filmcilik dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir genç kadın ile ona aşık olan ve sonrasında daha önce hiç anlatılmamış bir dehşete neden olan korkunç vampir arasındaki takıntının gotik bir hikâyesi.