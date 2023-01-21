Paramparça (Yönetmen: Orhan Tekeoğlu)

Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu’nun yönettiği Paramparça adlı belgesel film, 1924 mübadelesinde Girit’e bağlı Spinalonga adasından Bodrum’a göçeden bir ailenin 70 yaşını aşmış 3. kuşak mübadil bir kadınının yaşamı üzerinde kurulu. Belgeselin kahramanı Zehra Hanımın yaşam öyküsünü ele alan belgesel projesi üzerinde kişi ve mekânlar üzerinde uzun bir süre çalışıldı. Arşiv taraması yapıldı, tanıklarla konuşuldu. Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Bodrum’da yaşayan Zehra Hanım, “Bu kadarı da olmaz” dedirten inişli çıkışlı hayatını anlattı. Görüntü yönetmenliğini Serdar Güven üstlendiği filmin müzikleri Evrim Ateşler’e ait.