Vatikan’ın Şifresi Filminin Fragmanı Yayınlandı, 03 Mart’ta Sinemalarda

Okan Ege Ergüven’in yönettiği, yeni Temel komedisi Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminden kahkaha dolu bir fragman yayınlandı. 03 Mart’ta vizyondaki yerini almaya hazırlanan film sinema salonlarda eğlenceli bir Karadeniz rüzgârı estirecek. Film, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel’in heyecanlı ve komik bir macerasını anlatıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’nda Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli ve Salih Kalyon rol alıyor.

Basın Bülteni

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