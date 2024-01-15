Paramparça Belgeseli Blu TV’de

Lozan Mübadelesi’nin 100. yıldönümü için Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu yönetmenliğinde çekilen 2 ödüllü Paramparça isimli belgesel 18 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Blu TV’de bir yıl boyunca izlenebilecek. Müzikleri Evrim Ateşler tarafından bestelenen, Türk – Yunan ortak yapımı belgesel Zehra Denizaslanı’nın maddi ve ailevi aşırılıklar, yoksulluk ve başarılarla dolu hayatını anlatıyor. Genç yaşta evlenen ve hem babasıyla hem de kocasıyla travmatik deneyimler yaşayan Zehra, 3. kuşak Girit mübadilidir ve Bodrum’da bir restoranı işleterek hayatına yeniden başlar. Belgesel film son olarak Meksika’da FICAA’da En İyi Aktivist Mesaj Ödülü kazanmıştı.

Basın Bülteni

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