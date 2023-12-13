Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve Orhan Tekeoğlu’nun yönettiği Paramparça belgeseli, 4. Festival Internacional de Cine Animal y Ambiental Festivali’nde ödül aldı. Belgesel, 3. kuşak Lozan mübadili Zehra’nın maddi ve ailevi yoksulluk ve başarılarla dolu hayatına, genç yaşta evlendirilmesine ve hem babasıyla hem de kocasıyla travmatik deneyimler yaşamasına odaklanıyor. Ancak Giritli mübadillerin üçüncü kuşağından olan bu güçlü kadın, Bodrum’da bir Girit restoranı işleterek hayatına yeniden başlıyor.

Basın Bülteni

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