Paramparça Belgeseli Tek Rumeli TV.de

Yönetmenliğini Orhan Tekeolu ile Nurdan Tekeoğlu’nun yaptığı, Türk – Yunan ortak yapımı olan, kurgusunu Lukas Agelastos’un üstlendiği ve Girit mübadili bir ailenin 3. kuşaktan temsilcisi olan Zehra Denizaslanı’nın Bodrum ve İzmir’de zorlu yaşam mücadelesinden yola çıkılarak hazırlanan ve ayrıca mübadele ve mübadele kültürünü anlatan Paramparça adlı belgesel film 2 yıllık festival yolculuğunu tamamlayarak, 13 Şubat 2025 Perşembe günü saat 22:00’de Tek Rumeli TV.de gösteriliyor. Belgesel en son 19. Uluslararası Kıbrıs Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü almıştı. Tek Rumeli TV kanalı uydu ve D-Smart’tan izlenebiliyor.

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