Paramparça Belgeseli Güney Kıbrıs’ta 19. International Cyprus Film Festivali’nde En İyi Veteran Feature Documentary Ödülü Aldı

Yönetmenliğini Orhan Tekeolu ile Nurdan Tekeoğlu’nun yaptığı, Türk – Yunan ortak yapımı olan, kurgusunu Lukas Agelastos’un üstlendiği ve Girit mübadili bir ailenin 3. kuşaktan temsilcisi olan Zehra Denizaslanı’nın zorlu yaşam hikâyesini anlatan Paramparça adlı belgesele Türk filmlerinin kolay kolay ödül alamadığı Güney Kıbrıs’taki 19. International Cyprus Film Festivali’nde En İyi Veteran Feature Documentar Ödülü verildi. Belgesel, Tekirdağ’da düzenlenen Mübadelenin 101. Yılı Etkinlikleri kapsamında 07 Kasım 2024 Perşembe günü saat 13:30’da Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda gösterilecek.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

İlan

