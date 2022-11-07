Ankara Sinema Derneği tarafından düzenlenen 27. Gezici Festival, 02 – 14 Aralık 2022 tarihleri arasında yılın heyecan uyandıran yerli ve yabancı yapımlarını Dünya Sineması, Kısa İyidir, Türkiye 2022 gibi klasikleşen bölümlerinde üç kentte izleyicilerle buluşturacak. Festival, 02 – 08 Aralık 2022’de Ankara’da, 09 – 11 Aralık 2022′de Sinop’ta ve 12 – 14 Aralık 2022’de Kastamonu’da perdelerini açacak. 27 yıl önce Türkiye’nin farklı kentlerinde sinemaseverlerle buluşmak, sinema konuşmak ve kültür hayatımızı zenginleştiren karşılaşmalar gerçekleştirmek için yola çıkan Gezici Festival bugüne kadar ülkenin dört bir yanındaki kentlerde düzenlendi.

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