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33. Ankara Film Festivali Devam Ediyor

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33. Ankara Film Festivali’nde dün Ulusal Uzun Film Yarışması kapsamında Ziya Demirel’in Ela ile Hilmi ve Ali, Maryna Er Gorbach’ın Klondike ve Ali Kemal Güven’in Çilingir Sofrası filmleri izleyicilerle buluştu. Ela ile Hilmi ve Ali aynı apartmanda yaşayan farklı yaşlara sahip Ela, Hilmi ve Ali’nin peşinde ve kara mizahı bol bir hikâye anlatıyor. Gösterim sonrası başrol oyuncularından Ece Yüksel ve filmin kurgusuna imza atan Selda Taşkın izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Signe Baumane

Vasly Bosdar

Bana Karanlığını Anlat Söyleşisinden

Çilingir Sofrası Söyleşisinden

Ela ile Hilmi ve Ali Söyleşisinden

Kabahat Söyleşisinden

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