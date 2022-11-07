33. Ankara Film Festivali Devam Ediyor

33. Ankara Film Festivali’nde dün Ulusal Uzun Film Yarışması kapsamında Ziya Demirel’in Ela ile Hilmi ve Ali, Maryna Er Gorbach’ın Klondike ve Ali Kemal Güven’in Çilingir Sofrası filmleri izleyicilerle buluştu. Ela ile Hilmi ve Ali aynı apartmanda yaşayan farklı yaşlara sahip Ela, Hilmi ve Ali’nin peşinde ve kara mizahı bol bir hikâye anlatıyor. Gösterim sonrası başrol oyuncularından Ece Yüksel ve filmin kurgusuna imza atan Selda Taşkın izleyicilerin sorularını yanıtladı.
- Basın Bülteni
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Bana Karanlığını Anlat Söyleşisinden
Çilingir Sofrası Söyleşisinden
Ela ile Hilmi ve Ali Söyleşisinden