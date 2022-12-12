27. Gezici Festival, Sinop’a Veda Etti, Yolculuğuna Kastamonu’da Devam Edecek

Ankara Sinema Derneği tarafından düzenlenen 27. Gezici Festival, 02 Aralık’ta Ankara’dan başladığı yolculuğunun ikinci durağı Sinop’a veda etti. Martin Ritt yönetmenliğindeki Paravan (The Front) ve Belmin Söylemez imzalı Ayna Ayna filmlerinin gösterimiyle başlayan festivalin açılış gecesi Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Amerika Büyükelçiliği Kamu Diplomasisi Ataşesi Aryani Manning’in katılımıyla Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ayna Ayna Söyleşisinden



Kabahat Söyleşisinden



Kar ve Ayı Söyleşisinden



Karanlık Gece Söyleşisinden



Suna Söyleşisinden

