27. Gezici Festival’in Dünya Sineması Bölümü’nde 14 Ülkeden 9 Film İzleyiciyle Buluşacak

27. Gezici Festival, 02 – 14 Aralık tarihleri arasında yılın heyecan uyandıran, merakla beklenen, uluslararası festivallerde ödüller alan yapımlarını Dünya Sineması Bölümü’nde izleyicilerle buluşturacak. Dünya Sineması Bölümü’yle Berlin, Cannes, San Sebastian, Tribeca gibi ünlü festivallerde ödüller almış, Güney Kore’den Polonya’ya, İspanya’dan Urugay’a, Şili’den Bolivya’ya dünyanın her yanından güzel filmler Ankara’da, Sinop’ta ve Kastamonu’da gösterilecek.

Ayrılma Kararı (Heyojil Kyolshim – Decision to Leave)



Canavarlar (The Beasts)



Damdaki Kadın (Woman on the Roof)



Figüranlar (The Ordinaries)



Hayali Ülkem (My Imaginary Country)



Haziran, Sıfır Günü (June Zero)



Sessiz Kız (The Quiet Girl)



Yakın (Close)



Ziyaretçi (The Visitor)

