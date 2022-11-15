27. Gezici Festival’in Türkiye 2022 Programı Hazır

Ankara Sinema Derneği tarafından düzenlenecek 27. Gezici Festival’in Türkiye 2022 Programı belli oldu. Programda geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en yeni, ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilmiş ödüllü filmleri yer alıyor. Festivalin Ankara gösterimleri 02 – 08 Aralık tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Sinop gösterimleri 09 – 11 Aralık tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi’nde, Kastamonu gösterimleri ise 12 – 14 Aralık tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda yapılacak. Festivalin programında yer alan diğer bütün filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Basın Bülteni

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Türkiye 2022 Programı Filmleri:

Ayna Ayna

Kabahat

Kar ve Ayı

Karanlık Gece

Kurak Günler

Suna