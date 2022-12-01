27. Gezici Festival Yarın Ankara’dan Yolculuğuna Başlıyor

27. Gezici Festival, 02 – 14 Aralık 2022 tarihleri arasında yılın heyecan uyandıran yapımlarını Dünya Sineması, Kısa İyidir, Türkiye 2022, Çocuk Filmleri gibi klasikleşen bölümlerinin yanı sıra Tehdit Altında, Özgür İfade, Sinemanın Kadın Öncüleri ve Godard: Aşk ve Ölüm Üzerine başlıkları altında üç kentte izleyicilerle buluşturacak. Festival, yarından itibaren 08 Aralık’a kadar Ankara’da, 09 – 11 Aralık’ta Sinop’ta ve 12 – 14 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak.

Basın Bülteni

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Bunalmış (Harta)



Komplocu Berber (A Conspiracy Man)



Sevgiler Baban (Love Dad)



Siyah Kaydırak (Black Slide)

