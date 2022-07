Enrique Gato’un yönettiği ve Oscar Barberan, Luis Posada, Michelle Jenner ile Anuska Alborg’un seslendirdiği animasyon film Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet (Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet), 23 Eylül 2022’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tad’in en büyük rüyası, arkeolog meslektaşları tarafından kabul görmektir ama kazaya eğimli doğası buna engel olur. Nadir bulunan bir lahiti yanlışlıkla tahrip edince bir sihir gerçekleşir ve arkadaşlarının hayatını tehlikeye sokar. Jeff ve Belzoni, mumyayı kurtararak aksiyon yüklü bir macerayı başlatır ve Tad ile Sara’nın Zümrüt Tablet’in lanetine son vermenin bir yolunu bulmak için dünyanın uzak köşelerine seyahat etmesine neden olur.