Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Ulusal Senaryo Yarışması İçin Başvurular Başladı

Bilimin, hayal gücü ile buluştuğu Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 28 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. “Hayal etmek” ve “Üretmek” kavramlarının öncülüğünde Türkiye’de ilk kez düzenlenen festival, Ulusal Senaryo Yarışması’yla da yeni bakış açılarını beyazperdeye yansıtacak. Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryoların katılabileceği Ulusal Senaryo Yarışması’na başvurular, 12 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. En İyi Senaryonun 10 bin TL’lik ödülün sahibi olacağı açıklanırken, diğer kategori ödüllerinin ise önümüzdeki günlerde duyurulacağı açıklandı.

Basın Bülteni

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