Elvis Filmi, The Roof at the Ritz – Carlton Istanbul’da Sinemaseverlerle Buluşuyor

Rock’n Roll’un Kralı olarak anılan Elvis Presley’nin hayatını konu alan Elvis filmi, The Roof at The Ritz – Carlton, Istanbul açık hava sinemasında gösteriliyor. Sinemaseverler, The Roof at The Ritz – Carlton, Istanbul’un muhteşem manzarası eşliğinde Presley’in hayat yolculuğunu anlatan filmi açık hava sinemasında izleyecek. 22 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek etkinlik canlı DJ performans ile saat 18:00’da başlayacak. Birbirinden keyifli kokteyller 18:00 – 21: 00 saatleri arasında İstanbulluları bekliyor. Boğaza karşı yaz akşamlarına popcorn eşliğinde 21:00’da başlayacak Elvis filmi eşlik edecek.

