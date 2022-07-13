Sinema Salonlarında Kahkaha Rüzgârı Estirecek: Güven Bana Filminin Çekimleri Başladı

Senaryosu ve yönetmenliği Selçuk Aydemir imzalı komedi filmi Güven Bana’nın çekimleri İstanbul’da başladı. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, önümüzdeki sezon sinemalarda seyirciyle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Serap Önder, Zihni Göktay, Onur Gökçek, Kıvanç Baran Aslan, Tuncay Beyazıt, Korhan Herduran gibi oyuncular yer alıyor.
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