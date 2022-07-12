Salgının Ardından İkinci Vizyon Çeyreği de Tamamlandı. Her Şeye Rağmen Sinemalar Ayakta

Sinema araştırmacısı Deniz Yavuz, Türkiye sinemalarında 31 Aralık 2021 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki, gişe verilerini inceledi ve raporları yayınladı. Bu tarihler arasında kalan 26 gösterim haftası sonucunda Türkiye sinema gişelerinde 668 milyon TL.lik hasılat elde edildi. (668.258.761,86 TL.) Sinemalarda gösterilen filmlere 2022 yılının ilk yarısında 22.880.519 adet bilet satıldı. Haftalık satılan bilet adedi ortalaması 880 bin adet olurken toplamın % 58’ini yerli filmler için satılan biletler oluşturdu.