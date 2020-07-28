Engelsiz Filmler Festivali 2020

Engelsiz Filmler Festivali bu yıl, 12 – 18 Ekim 2020 tarihleri arasında 8. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Engelsiz Filmler Festivali engelli bireylerin yakınlarıyla birlikte film izleyebilme, kültürel ve sosyal bir etkinliğe katılma, yalnızca kendileri için değil, aynı zamanda parçası oldukları toplumu zenginleştirmek için de yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini kullanma imkânına sahip olmaları gerektiğini savunuyor ve tüm film gösterimleri, atölyeler ve diğer yan etkinlikler erişilebilir olarak sunuluyor.

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