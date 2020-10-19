8. Engelsiz Filmler Festivali’nin Engelsiz Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Engelsiz Filmler Festivali, herkesin kültürel yaşama eşit katılım hakkına sahip olduğu gerçeğinden yola çıkan ve 8. yılında Covid-19 salgını nedeniyle tüm sinemaseverleri 12 – 18 Ekim 2020 tarihleri arasında eff2020.muvi.com adresinde buluşturdu. Festivalin dün akşam düzenlenen ödül töreninde en iyiler ödüllerine kavuştu. Sinemaseverleri 7 gün boyunca çevrim içindeki film gösterimleri, film ekipleri ve aktivist söyleşileriyle buluşturan festivalin ödül töreni de bu yıla özel festivalin Youtube kanalında Türkiye’deki tüm sinemaseverlere açık olarak gerçekleştirildi. En İyi Film Ödülünü Deniz Tortum’un Maddenin Halleri belgeseli aldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

En İyi Film: Maddenin Halleri (Deniz Tortum)

En İyi Yönetmen: Deniz Tortum (Maddenin Halleri)

En İyi Senaryo: Emin Alper (Kız Kardeşler)

Seyirci Özel Ödülü: Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer)

Esra Uz – Ezgi Yalınalp



Gökçe Işıl Tuna – Ezgi Yalınalp



İpek Türktan Kaynak – Ezgi Yalınalp



Kaan Karsan – Ezgi Yalınalp



Kıvanç Sezer



Nevgül Bilsel Safkan



Nikolaus Meyer Landrut



Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı)

