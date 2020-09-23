Engelsiz Yarışma Tüm Türkiye’de

Normali Ararken teması ile bu yıl 12 – 18 Ekim 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak tüm Türkiye’deki sinemasever izleyicilerle buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali’nin Engelsiz Yarışma filmleri açıklandı. Katıldıkları ulusal ve uluslararası festivallerde ses getiren ve ödüller alan son dönemin iddialı 5 yerli yapımı, sinemaseverler ve jürinin beğenisine sunulacak. Yarışmada bu yıl, Rûken Tekeş’in yönettiği, baraj suları altında kalmadan evvel Hasankeyf’e yaptığı 21 günlük saygı ziyaretini anlatan Aether, Orçun Behram’ın Bina, Emin Alper’in Kız Kardeşler, Kıvanç Sezer’in Küçük Şeyler adlı kurmaca ve Deniz Tortum’un Maddenin Halleri adlı belgesel filmleri yarışacak.

Basın Bülteni

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