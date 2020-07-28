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31. Ankara Uluslararası Film Festivali, SİYAD Jürisi Belirlendi

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03 – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, SİYAD – Sinema Yazarları Derneği jürisinde görev yapacak sinema yazarları belirlendi. Festivalin SİYAD – Sinema Yazarları Derneği jürisinde bu yıl Münir Göker (Büyük Kulüp Dergisi, Ekonomik Forum Gazetesi), Kurtuluş Özyazıcı (TRT Gözüm Kulağım Sinema Radyo Programı) ve Hasan Nadir Derin (sinemamuzik.com) adlı sinema yazarları görev yapacak. SİYAD Jürisi üyesi olan yazarlarımıza görevlerinde başarılar dileriz.

Hasan Nadir Derin

Kurtuluş Özyazıcı

Münir Göker

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