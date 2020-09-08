Dünyadan Filmler Engelsiz Filmler Festivali’nde

Normali Ararken teması ile sinemaseverlerle çevrim içi olarak 12 – 18 Ekim tarihleri arasında buluşacak Engelsiz Filmler Festivali, farklı ülkelerden derlediği filmlere programındaki Dünyadan seçkisinde yer veriyor. Film gösterimleri, orijinal dil seçeneğinin yanı sıra göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile de izlenebilecek. Seçkide bu yıl 2 film, Bu Enfes Pasta ve İsa’nın Bedeni adlı filmler yer alıyor.

Basın Bülteni

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Bu Enfes Pasta (Ce Magnifique Gateau – This Magnificent Cake)



İsa’nın Bedeni (Boze Cialo – Corpus Christi)

