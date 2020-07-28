Türkiye Sinemasında Bir İlk, Hakikat: Bir Şeyh Bedreddin Filmi ile Hayata Geçiyor

Bağımsız ve özgür sinema yapmak için kurulan İmece Film Yapım, ilk uzun metraj projesi Hakikat: Bir Şeyh Bedreddin Filmi’nin ön hazırlıklarını tamamladı. Senaryosundan oyuncularına, dönemin kostüm ve dekorlarından mekân seçimlerine kadar çekim öncesi tüm çalışmaları biten Hakikat: Bir Şeyh Bedreddin Filmi, 600 yıl önce yaşamış Şeyh Bedreddin’in hayatını konu alıyor. Ağustos ortasında motor dedikten sonra filmin bu yıl sonunda vizyona girmesi planlanıyor.
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