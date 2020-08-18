Kısa Filmleri Uzun Lafın Kısası’nda Keşfedin

Normali Ararken teması ile izleyicilerle çevrim içi olarak 12 – 18 Ekim tarihleri arasında buluşmaya hazırlanan Engelsiz Filmler Festivali, 8. yılında da Türkiye’den nitelikli kısa filmlere yer verdiği Uzun Lafın Kısası seçkisini sinemaseverlerle buluşturacak. Bu yıl ilk kez bir tema ile gerçekleşen festival, programındaki filmlerle pandeminin hayatımız üzerindeki etkilerinin izini sürmeye hazırlanırken, Engelsiz Filmler Festivali’nin sevilen bölümlerden biri olan Uzun Lafın Kısası seçkisinde 10 kısa film yer alacak Film gösterimleri orijinal ses seçeneğiyle birlikte, göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için altyazı seçenekleri ile de takip edilebilecek.

Basın Bülteni

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13+ Cadı Üçlemesi

Açlık

Ahtapot



Aries

Ayrık Otu

Hello Afrika

İmparatorlukta Zor Bir Gün



Kelebek Adam

Kendini Yalnızca Kendinde Yok Et

Kulak Misafiri

