Engelsiz Filmler Festivali Normali Arıyor

Pandemi nedeniyle çevrim içi olarak 12 – 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Engelsiz Filmler Festivali’nde Normali Ararken teması dahilinde hazırlanan seçkinin filmleri açıklandı. Festivalin Normali Ararken seçkisinde, beş başlık altında toplam 23 film yer alıyor. Festival programındaki filmler her yıl olduğu gibi bu yıl da, orijinal dil seçeneğinin yanı sıra göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile takip edilebilecek.

Basın Bülteni

#21xoxo



Baş Yukarı (Chin Up)



Cody: Zor Günlere Veda (Cody: The Dog Days Are Over)



En İyi Şehir Hiç Kurulmamış Olandır (The Best City is no city at All)



Her Şey Dahil (All Inclusive)



Parti (Party)



Seri Paraleller (Serial Parallels)



Unutulmaz (Memorable)