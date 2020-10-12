8. Engelsiz Filmler Festivali Heyecanı Bugün Başlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle 8. yılında Türkiye’deki tüm sinemaseverleri 12 – 18 Ekim 2020 tarihleri arasında çevrim içinde buluşturacak Engelsiz Filmler Festivali heyecanı, bugün yapılacak film gösterimleriyle başlıyor. Türkiye ve dünya sinemasının festivallerde öne çıkan, çok konuşulan ve beğeniyle karşılanan filmlerini Türkiye’deki tüm sinemaseverlerle buluşturacak olan festival, programında yer verdiği tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir ve ücretsiz olarak izleyiciye sunacak. Festivalin film gösterimleri http://eff2020.muvi.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

2020 filmlerinden görüntüler için tıklayınız.

Tanıtım filmi için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.