Parajanov Filmleri ile Kafkasya’dan Ortadoğu’ya Kültürler Arası Yolculuk: İsyankar İmgeler

Pera Film, İsyankar İmgeler: Sergey Parajanov programını sunuyor. Gösterilen filmler arasında 20. yüzyılın en büyük başyapıtlarından biri olarak anılan Narın Rengi, Bir Sovyet – Gürcü halk masalı olan Suram Kalesi Efsanesi ve Parajanov’un Andrey Tarkovski’ye ithaf ettiği Âşık Garip bulunuyor. Programda Parajanov’dan ilham alan sanatçıların tanıklıklarına yer veren belgeseller de yer alıyor. Program, 09 Ocak – 17 Mart tarihleri arasında Pera Müzesi’nde izlenebilir.

Andriesh



Aşık Garip (Ashik Kerib)



Hakob Hovnatanyan



İlk Delikanlı (The First Lad)



Mevsimler (The Seasons of the Year)



Narın Rengi (The Color of Pomegranates)



Parajanov: Bir Ağıt (Parajanov: A Requiem)



Pirosmani Teması Üzerine Arabesk Çeşitlemeler

(Arabesques on the Pirosmani Theme)



Sergey Parajanov: İsyankar (Sergey Parajanov: The Rebel)



Suram Kalesi Efsanesi (The Legend of Suram Fortress)



Taşta Bir Çiçek (Flower on the Stone)



Ukrayna Rapsodisi (Ukrainian Rhapsody)



Unutulmuş Ataların Gölgeleri (Shadows of Forgotten Ancestors)