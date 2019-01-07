Film Yönetmenleri Derneği Sinema Kanunu’yla İlgili Bildiri Yayınladı

Film Yönetmenleri Derneği, mecliste görüşülmekte olan Sinema Kanunu ile ilgili bir Basın Bildirisi yayınladı. Bildiri şöyle: “Sinemamızın gelişmesi, uluslararası alanda tanınması ve ülkemiz adına büyük başarılar sağlanmasında önemli katkıları olan Sinema Filmlerinin Desteklenmesi ve Sınıflandırılması ile ilgili 5224 sayılı kanunun güncellenmesine ilişkin meclise sunulan yasa teklifi 09 Ocak 2019 tarihinde görüşülecektir. Görüşülecek yasa teklifi, destek alanlarının genişletilmesinden, dış ortak yapımların kolaylaştırılmasına, sinema salonlarında film gösterim,reklam ve hak dağılımına ilişkin bir çok olumlu önermeyi içermekle …”

Bildirinin devamı için tıklayınız: 1 / 2

Web Sitesi