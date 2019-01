Beykoz’da film stüdyosu ve sanat etkinlikleri merkezi olarak kullanılan Kundura Fabrikası içinde açılan Kundura Sinema gösterimlerini sürdürüyor. Sinemada, 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde Oyun Vakti (Playtime), Apartman (The Apartment), Son Adam (The Last Laugh) ve Trafik (Trafic) adlı filmler gösterilecek. F. W. Murnau’nun kamera kullanımıyla çığır açan şaheser filmi Son Adam (The Last Laugh), lüks bir otelde çalışmakta olan kapıcının acıklı hayat hikâyesini anlatıyor.

Program