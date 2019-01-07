Türkiye’de Çin Sinemasının Popülaritesi Artıyor

Türk sinemaseverlerin geçmişten bugüne Çin filmlerine aşinalığı vardı. Özellikle Türk izleyiciler Bruce Lee ve Jackie Chan’in Çin dövüş sanatları içeren filmlerini hayranlıkla izlerdi. Son yıllarda ise Jet Lee hayranlığının yanında Assembly (Meclis) ve Kurt Savaşçı (Wolf Warrior) gibi filmler Türk sinemaseverlerin beğenisini kazandı. Türkiye’de Çin sinemasına ilgi artmaya başladı. Türk – Çin Kültür Derneği Başkanı Mustafa Karslı, Çin Ulusal Sinema Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 verilerini değerlendirdi. Çin sineması, gün geçtikçe daha da popülerleşen ve uluslararası arenada ses getiren komedi, macera, aksiyon ve dram türünde yapıtlar üretiyor.

Forever Young



Hello Mr. Billionaire



Hengdian



Kurt Savaşçı (Wolf Warrior)



Meclis (Assembly)



Operation Red Sea



Police Story



The Island

